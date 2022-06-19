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İzmir’de korkutan yangın! Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale etti! 15 saat sonra söndürüldü

AA
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Giriş: 19.06.2022 14:08
İzmir’de dün ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.
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