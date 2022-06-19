19 Haziran 2022, Pazar
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İzmir’de korkutan yangın! Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale etti! 15 saat sonra söndürüldü
İzmir’de dün ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.