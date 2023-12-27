İzmir’de korkutan olay! Hem kavga anında hem de hastanede bıçaklandı

İzmir’in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede kavga ettiği kişiler tarafından yeniden bıçaklandı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahıslar hala aranıyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN