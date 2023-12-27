27 Aralık 2023, Çarşamba
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İzmir’de korkutan olay! Hem kavga anında hem de hastanede bıçaklandı
İzmir’in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede kavga ettiği kişiler tarafından yeniden bıçaklandı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahıslar hala aranıyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.