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İzmir’de korkutan olay! Hem kavga anında hem de hastanede bıçaklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 09:14
İzmir’in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede kavga ettiği kişiler tarafından yeniden bıçaklandı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahıslar hala aranıyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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