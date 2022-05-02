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İzmir'de korkutan kaza! Tren traktöre çarptı

İHA
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Giriş: 02.05.2022 10:23
İzmir'in Ödemiş ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Arıcı hayatını kaybetti. Arıcı'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.
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