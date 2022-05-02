02 Mayıs 2022, Pazartesi
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İzmir'de korkutan kaza! Tren traktöre çarptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Arıcı hayatını kaybetti. Arıcı'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.