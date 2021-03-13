İzmir'de korkutan kalabalık! Koronavirüs tedbirlerine uyuluyor mu?

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mart itibariyle kontrollü dönem başlamış, turuncu kategoride olan ilde cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kontrollü dönemde geçirilen kısıtlamasız ikinci cumartesinde yoğun kalabalık, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyumsuzluk ise korkutuyor. Peki İzmir'de kırmızı kategoriye girecek mi? Önümüzdeki hafta sonu İzmir'de cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? Yaşana son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.

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