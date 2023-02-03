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İzmir’de korkutan görüntü! Aynı anda 8 hortum oluştu

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Giriş: 03.02.2023 13:23
İzmir’de denizde, aynı anda 8 hortum oluştu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge üzerindeki meteorolojik hava kütlesinin hortum oluşumları için uygun ortam oluşturduğunu belirtti. Korkutan görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Korkutan görüntü! Aynı anda 8 hortum oluştu
Korkutan görüntü! Aynı anda 8 hortum oluştu
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