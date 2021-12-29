29 Aralık 2021, Çarşamba
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İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı şahsı öldürdü intihar etti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli, intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.