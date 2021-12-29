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İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı şahsı öldürdü intihar etti

İHA
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Giriş: 29.12.2021 09:00
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli, intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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