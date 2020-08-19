İzmir'de korkunç anlar kamerada! Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde, küçük bir çocuğun bisikleti ile yola fırladığı ve ölümden döndüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 2933 sokakta meydana geldi. Küçük bir çocuk sokak arasında bisiklet sürerken, daha sonra yola çıktı. Bu sırada, küçük çocuk oradan geçen hafif ticari bir araca çarptı.

Küçük çocuğun saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk bisikleti ile sokak arasında çıkıyor ve hafif ticari araca ortadan çarpıyor. Son anda aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, araca çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.