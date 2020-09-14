14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de korku dolu anlar! Freni boşalan kamyonu durdurmak istedi ama...

İzmir'de korku dolu anlar! Freni boşalan kamyonu durdurmak istedi ama...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2020 16:53
Güncelleme:14.09.2020 17:00
İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir kamyon freni boşalınca bir anda hareket etmeye başladı. Kamyonu durdurmak için peşinden koşan şoför başarılı olamayınca, kamyon bir evin duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaattan hafriyat almaya gelen ve park halinde olan kamyon bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı giden kamyon bir anda hızlandı ve bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför ise kapıya tutunarak aracı durdurmak istedi. Kamyonla birlikte koşan şoför başarılı olamadı.



Olay anında sokakta ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmayışı, olası bir facianın önüne geçti.



OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı; daha sonra da kamyonun evin duvarına çarparak durduğu anlar görüldü.

Şifa dağıttığına inanılan göl...
Şifa dağıttığına inanılan göl...
Korku dolu anlar! Freni boşalan kamyon...
Korku dolu anlar! Freni boşalan kamyon...
Mobil öğretmenler görev başında
"Mobil öğretmenler" görev başında
Konya şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Korona hastasının son sözleri herkese ibret oldu!
Korona hastasının son sözleri herkese ibret oldu!
Alkolmetreden Covid-19 bulaşır mı?
Alkolmetreden Covid-19 bulaşır mı?
Rus turist böyle ölümden döndü
Rus turist böyle ölümden döndü
Döverek canını aldı! Pes dedirten savunma
Döverek canını aldı! Pes dedirten savunma
Menderes Belediyesi’nin imar payına tepki
Menderes Belediyesi’nin imar payına tepki
Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor
Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor
Didim'deki cinsel istismara suç duyurusu!
Didim'deki cinsel istismara suç duyurusu!
Zihinsel engelli çocuğunu darp etti!
Zihinsel engelli çocuğunu darp etti!
Daha Fazla Video Göster