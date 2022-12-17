İzmir’de korku dolu anlar! Bıçakla karısını rehin aldı

İzmir'de bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 saat sonra ikna olan adam, sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan kadın, gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.