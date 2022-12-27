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İzmir’de koca vahşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazını kesti

İHA
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Giriş: 27.12.2022 09:38
İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Nurhan F.’yi boğazından bıçaklayan cani eş, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra kaçtı.
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