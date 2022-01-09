09 Ocak 2022, Pazar
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İzmir'de keşfedilmişti! Kesik başlardaki iplerin sır perdesi kalktı
İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda özel işlemler yapılıp, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak isimlendirilen dört insan kafası, iki de mumyalanmış insan kafası bulundu. Yapılan incelemelerin ardından birinin sahte olduğu, ötekilerinin orjinal olduğu tespit edilirken kesik başların dudaklarındaki dikkat çeken iplerin de gizemi çözüldü.