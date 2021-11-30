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İzmir’de kentsel dönüşüm çıkmazı! Tunç Soyer kentsel dönüşüme 77 milyon TL ayırdı

A Haber
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Giriş: 30.11.2021 14:18
İzmir'de çok sayıda yapının kentsel dönüşüme girmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli bütçeyi ayırmadığı için bu dönüşüm istenen seviyede gerçekleştirilemiyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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