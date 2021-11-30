30 Kasım 2021, Salı
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İzmir’de kentsel dönüşüm çıkmazı! Tunç Soyer kentsel dönüşüme 77 milyon TL ayırdı
İzmir'de çok sayıda yapının kentsel dönüşüme girmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli bütçeyi ayırmadığı için bu dönüşüm istenen seviyede gerçekleştirilemiyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.