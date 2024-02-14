İzmir'de kazara kuzenini öldürdü

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde Alican H. (30), kurusıkıdan bozma tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu birlikte oturduğu kuzeni Atakan Kaşıkçı'nın (44) ölümüne neden oldu. Alican H., gözaltına alındı.