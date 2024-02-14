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İzmir'de kazara kuzenini öldürdü

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Giriş: 14.02.2024 12:07
İzmir'de Karşıyaka ilçesinde Alican H. (30), kurusıkıdan bozma tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu birlikte oturduğu kuzeni Atakan Kaşıkçı'nın (44) ölümüne neden oldu. Alican H., gözaltına alındı.
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