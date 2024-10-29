29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İzmir’de kavgaya müdahale eden polis şehit oldu

İzmir’de kavgaya müdahale eden polis şehit oldu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 10:09
İzmir'de bir iş yerinde silahlı kavga çıktı. Olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Mehmet Sıddık Temel şehit oldu. Olayda kullanılan silahla kaçan 7 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kavgaya müdahale eden polis şehit oldu
Kavgaya müdahale eden polis şehit oldu
İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları!
İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları!
Semanur cinayete kurban mı gitti?
Semanur cinayete kurban mı gitti?
Gökdelenler bayraklarla süslendi
Gökdelenler bayraklarla süslendi
Yiğit Eymen’in İstiklal Marşı hassasiyeti
Yiğit Eymen’in İstiklal Marşı hassasiyeti
Hastanede doktora uçan yumruklu saldırı
Hastanede doktora uçan yumruklu saldırı
Yurtta 29 Ekim coşkusu
Yurtta 29 Ekim coşkusu
3 yaşında çocuğu ezdi! İşte o anlar
3 yaşında çocuğu ezdi! İşte o anlar
Yola atlayan çocuğa motor çarptı!
Yola atlayan çocuğa motor çarptı!
Mamalarına su yerine alkol katıldı
Mamalarına su yerine alkol katıldı
Hangi yollar trafiğe kapalı?
Hangi yollar trafiğe kapalı?
Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı
Asırlık çınarlar uzun yaşamın sırrını anlattı
Daha Fazla Video Göster