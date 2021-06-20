İzmir'de 'Katil toz' tehlikesi! Yıkım esnasında ortaya çıkıyor… Solunum yoluyla insan vücuduna girerek kansere neden oluyor...

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrası ağır ve orta hasarlı yüzlerce binanın yıkımı, katil toz olarak bilinen asbest tehlikesini gündeme getirdi. Uzmanlar, yıkılan binalarda geçmişte kullanılan malzemelerin kanserojen etkisinin yüksek olduğu konusunda uyardı.