19 Haziran 2021, Cumartesi
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İzmir’de “katil toz” tehlikesi! Kentsel yıkımlarda ‘asbest’ sorunu
İzmir depremi sonrası hasarlı binaların yıkımı, 'katil toz' olarak bilinen 'asbest' tehlikesini gündeme getirdi. Uzmanlar binalardan numune alacak. Peki nedir bu katil toz? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Asbest Söküm Uzmanları Derneği Sorumlusu Selda Altıntop anlattı. Türkiye’de insanların severek izlediği inşaat yıkım anları bu noktada oldukça önemli çünkü hava yoluyla insanlara bu katil toz bulaşabilir.