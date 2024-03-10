10 Mart 2024, Pazar
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İzmir'de kardeşleri ayıran skuter kazasında çarpıcı rapor! Kırmızı ışık ve hız detayı...
İzmir'de iki kardeşten Soykan Sönmez'in öldüğü ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in ise ağır yaralandığı skuter kazasına ilişkin bilirkişi ve raporu ve tespit tutanağı ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre kavşağa hızla giren aracın hızını kesmediği tespit edilirken, Göktuğ Güleç'in ise skuterle kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi.