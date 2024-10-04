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İzmir'de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İzmir'de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 11:59
İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, kardeşini öldürme suçundan aranan zanlının yanı sıra uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan zanlılar yakalandı.
Kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
Kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
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