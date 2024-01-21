21 Ocak 2024, Pazar
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İzmir'de kan donduran vahşet! Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti
İzmir'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki bir genç, çıkan tartışmada babasını sırtından bıçakladı. Talihsiz baba, hayatını kaybederken genç ise olay yerinden kaçarak polise ihbarda bulundu. Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan genç ise kısa zaman sonra bölgeye yakın yerde yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...