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İzmir'de kadına şiddete taksiciden müdahale, o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 22.05.2022 15:40
Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti. Işık'ın, kadını darbeden kişiyle kavga ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İzmir’de kadına şiddete müdahale kamerada
İzmir'de kadına şiddete müdahale kamerada
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