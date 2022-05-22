22 Mayıs 2022, Pazar
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İzmir'de kadına şiddete taksiciden müdahale, o anlar kamerada
Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü Faruk Işık (42), olaya müdahale etti. Işık'ın, kadını darbeden kişiyle kavga ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.