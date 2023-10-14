İzmir'de kadın cinayeti! Vahşet güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'de, Davut Yiğitsoy'un dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç'i tabancayla yaralayıp, aynı silahla annesi Aysel Genç'i de öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yiğitsoy'un Seher Genç'e peş peşe ateş ettiği ardından anne kızın birbirine sarıldığı, 2'nci kez yakın mesafeden ateş etmek istediğinde tabancasının tutukluk yaptığı, 3'üncü denemede ise Aysel Genç'i başından vurup otomobiline binerek uzaklaştığı görüntüden belirlendi.