İzmir'de kadın cinayeti | Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter’in katili hakkında yeni gelişme

İzmir’de boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy’un eşi Rahman Yalçınsoy ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanırken cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıla indirildi. İstinaf mahkemesi kararı bozdu. İşte haberin detayları...