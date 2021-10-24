24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de kadın cinayeti | Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter’in katili hakkında yeni gelişme

İzmir'de kadın cinayeti | Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter’in katili hakkında yeni gelişme

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2021 11:22
İzmir’de boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy’un eşi Rahman Yalçınsoy ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanırken cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıla indirildi. İstinaf mahkemesi kararı bozdu. İşte haberin detayları...
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi!
Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi!
Endüstriyel trans yağ asitlerine dikkat! Hangi besinlerde trans yağlar bulunur?
Endüstriyel trans yağ asitlerine dikkat! Hangi besinlerde trans yağlar bulunur?
Otomobil sektörünün “Mekanik cerrahı”
Otomobil sektörünün “Mekanik cerrahı”
Kemal Kuruçay’a veda
Kemal Kuruçay'a veda
Nişantaşı’nda yol çilesi
Nişantaşı'nda yol çilesi
Baba yumruğu öldürdü
Baba yumruğu öldürdü
Eşini döven adama meydan dayağı
Eşini döven adama meydan dayağı
Katliam gibi kaza
Katliam gibi kaza
7’den 70’e herkes koşuyor
7'den 70'e herkes koşuyor
Marmara’da gemi kazası
Marmara'da gemi kazası
Para dolu çantayı sahibine teslim etti
Para dolu çantayı sahibine teslim etti
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Daha Fazla Video Göster