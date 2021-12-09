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İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı

DHA
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Giriş: 09.12.2021 09:41
İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.
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