İzmir’de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.