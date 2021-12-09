09 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.