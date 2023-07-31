İzmir’de işçiler grevde! İzmirliler yolda kaldı... A Haber canlı yayınında ulaşım çilesi

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan İzmirliler otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı. Ancak vatandaşlar 1 saat beklemelerine rağmen gelen otobüsler ağzına kadar doluydu. Vatandaşlar "mesaiye geç kaldık" ifadeleriyle tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN