08 Temmuz 2023, Cumartesi
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İzmir'de hortum paniği! Sahildeki korku dolu anlar kameraya yansıdı...
İzmir Dikili'de hortum paniği yaşandı. Deniz üzerinde meydana gelen hortum tatil yapan vatandaşlar için korku dolu anlara neden oldu. O görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.