08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de hortum paniği! Sahildeki korku dolu anlar kameraya yansıdı...

İzmir'de hortum paniği! Sahildeki korku dolu anlar kameraya yansıdı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 23:30
İzmir Dikili'de hortum paniği yaşandı. Deniz üzerinde meydana gelen hortum tatil yapan vatandaşlar için korku dolu anlara neden oldu. O görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir’de hortum paniği!
İzmir'de hortum paniği!
Dolandırıcılardan e-Devlet hacklendi tuzağı!
Dolandırıcılardan e-Devlet hacklendi tuzağı!
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu!
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu!
Palu davasında yeni gelişme!
Palu davasında yeni gelişme!
Köpek balığı böyle kovaladı
Köpek balığı böyle kovaladı
Kaza sonrası can pazarı kamerada
Kaza sonrası can pazarı kamerada
Görünce kaçın! Ölüm saçıyor
Görünce kaçın! Ölüm saçıyor
Eşeğe ters binip yarıştılar
Eşeğe ters binip yarıştılar
Dikkat! Sakın koparmayın...
Dikkat! Sakın koparmayın...
Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü
Van Gölü’nün seviyesi 2 metreye düştü
Erdoğan cuma namazını İstanbul’da kıldı
Erdoğan cuma namazını İstanbul'da kıldı
İstanbul’da metrobüste kavga kamerada
İstanbul'da metrobüste kavga kamerada
Daha Fazla Video Göster