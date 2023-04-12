12 Nisan 2023, Çarşamba
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İzmir'de hastanedeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Olay, 9 Nisan günü saat 07.00 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servis bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakını olduğu öğrenilen 2'si kadın 4 kişi, hastane polisi N.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, hastane polisine darp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedeyi gören hastanenin güvenlik görevlileri F.Ç., Ö.Ç., K.V. ve A.Y. ise olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı ve yaşanan olayda güvenlik görevlisi F.Ç.'nin elinde kırık olduğu, diğer güvenlik görevlilerinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Acil servis bölümünde yaşanan olayın ardından beyaz kod verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerden E.B.G. ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklandı.