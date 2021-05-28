İzmir'de hastane önünde bekleyenlere silahlı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı var

Bayraklı ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde motosikletinin gaz koluna dokunduğunu gören Ş.A. isimli şahıs Muhammet D.'yi bacağından vurdu. Yaralı şahıs yakınları tarafından Karşıyaka'da özel bir hastaneye götürüldü. Ş.A. yanına aldığı H.A. ile bu kez hastane önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı. Motosiklet üzerinden açılan ateşte 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı kameralara yansıdı.