İzmir'de hasar tespit çalışmaları başladı

İzmir'de 7 katlı bir binanın zemin katındaki lokantada sanayi tüpünde meydana gelen sızma sonrası patlama yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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