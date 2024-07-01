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İzmir'de hasar tespit çalışmaları başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 10:14
İzmir'de 7 katlı bir binanın zemin katındaki lokantada sanayi tüpünde meydana gelen sızma sonrası patlama yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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