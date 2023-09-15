15 Eylül 2023, Cuma
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İzmir'de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması
İzmir'deki Atatürk Anıtı, Milli Mücadele Dönemini betimliyor. Kent ve Türkiye için önemli olan anıta 2016'da zarar verildi. Mimar Cihat Pehlivanoğlu başvuru üzerine eserdeki hasarın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilmesine karar verildi. Ancak geçen sürede anıtta hiçbir çalışma yapılmadı.