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İzmir'de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması

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Giriş: 15.09.2023 19:39
İzmir'deki Atatürk Anıtı, Milli Mücadele Dönemini betimliyor. Kent ve Türkiye için önemli olan anıta 2016'da zarar verildi. Mimar Cihat Pehlivanoğlu başvuru üzerine eserdeki hasarın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilmesine karar verildi. Ancak geçen sürede anıtta hiçbir çalışma yapılmadı.
İzmir’de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması
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