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İzmir'de hareketli anlar! Askeri helikopter acil iniş yaptı

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Giriş: 05.03.2024 15:16
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.
İzmir’de hareketli anlar! Askeri helikopter acil iniş yaptı
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