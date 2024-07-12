12 Temmuz 2024, Cuma
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İzmir'de gök gürültülü sağanak! Cadde ve sokaklar suyla doldu
İzmir'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 18.00 sıralarından itibaren İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Sağanak, özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.