İzmir’de geri dönüşüm tesisinde hasar büyük

Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da toplam 3 bin 583 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Karşıyaka’daki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığı açıklandı. Ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "72 yangından 69'u kontrol altına alındı. Hali hazırda 6 aktif yangın var. Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altına alındı" dedi.