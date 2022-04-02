02 Nisan 2022, Cumartesi
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İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İzmir, Manisa ve Edirne’de etkili olan şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar da meydana geldi, 2'i çocuk 3 kişi Yaralandı. İzmir, Manisa ve Edirne’de etkili olan şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar da meydana geldi, 2'i çocuk 3 kişi yaralandı.