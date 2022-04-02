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İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2022 11:59
İzmir, Manisa ve Edirne’de etkili olan şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar da meydana geldi, 2'i çocuk 3 kişi Yaralandı. İzmir, Manisa ve Edirne’de etkili olan şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar da meydana geldi, 2'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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