14 Eylül 2022, Çarşamba
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İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı
İzmir'de bir kişi bindiği takside şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilerek güneşlik kısmındaki 500 lirayı çaldı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.