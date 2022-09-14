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İzmir’de fırsatçı hırsız! Taksi şoförünün parasını çaldı

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Giriş: 14.09.2022 16:42
İzmir'de bir kişi bindiği takside şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilerek güneşlik kısmındaki 500 lirayı çaldı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.
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