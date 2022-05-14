14 Mayıs 2022, Cumartesi
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İzmir'de film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu tacirleri yakalandı
İzmir'in Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik 5 aylık takibin ardından operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 69 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, İzmir sokakları film sahnelerini aratmayan operasyon görüntülerine sahne oldu.