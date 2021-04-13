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İzmir'de film gibi olay! Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı

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Giriş: 13.04.2021 10:02
Güncelleme:13.04.2021 10:24
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde durakta sürücüsü olmayan taksiye binerek kaçıran ve kovalamaca sırasında bir kişiye çarpan kadın, diğer taksi sürücülerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin taksiye binerek kaçırma anları, durağın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde sürücüsünün ihtiyaç molasına gittiği sırada boş olan taksiye binen N.K. adlı kadın, ön koltuğa geçerek aracı çalıştırdı ve uzaklaştı.

Diğer taksi sürücüleri, navigasyondan takip ederek ve diğer taksileri de telsiz anonslarıyla yönlendirerek kadının kullandığı taksiyi takip etti.

N.K'nin kullandığı taksi, katlı pazar yeri civarında yürüyen Y.T'ye çarparak kaçmaya devam etti.

Bir süre ara sokaklarda dolaşan N.K'nin kullandığı taksi, Bahriye Üçok Bulvarı'nda diğer taksilerin önünü kesmesiyle durduruldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, N.K'yi gözaltına aldı.

Taksinin çarpması sonucu yaralanan ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T'nin ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

"BİZİM ANONSLARIMIZI DA DİNLEDİ"

Taksi sürücülerinden Kürşat Kaya (42), kadının müşteri olduğunu sandıklarını, neden taksiyi kaçırdığına anlam veremediklerini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Kadın arka koltuktan ön koltuğa geçip arabayı çalıştırdıktan sonra pazar yerine doğru ilerledi. Biz de baktık gidiyor diğer arkadaşlara anons ettik. Takip cihazıyla nerde olduğunu gördüğümüz için diğer arkadaşlar da takibe başladı. Pazar yerinde bir bayana çarptıktan sonra kaçmaya devam etti. Aynı zamanda bizim anonslarımızı da dinlediği için sürekli yön değiştirdi. En son 3-4 aracı Bahriye Üçok Bulvarı'nda yakaladık."

Ayrıca, şüphelinin taksiye binerek kaçırma anları, durağın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

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