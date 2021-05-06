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İzmir’de film gibi olay! 4 ilçeyi geçti 100 kilometre sonra yakalandı

İHA
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Giriş: 06.05.2021 09:29
Güncelleme:06.05.2021 09:36
Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 100 kilometre süren kovalamaca sırasında, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle şüphelinin otomobili bir akaryakıt istasyonunun reklam panosuna vururken, savrulan polis aracı ise istasyondaki benzin pompasına yaklaşık 50 santimetre kala durabildi.
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