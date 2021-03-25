25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de fidan deposunda yangın

İzmir'de fidan deposunda yangın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2021 12:17
Güncelleme:25.03.2021 12:37
Son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale ediyor. Yagının nedeni henüz belirlenemedi. Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.
İzmir'de fidan deposunda yangın
İzmir'de fidan deposunda yangın
Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu!
Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu!
Deniz taştı! Tekneler battı
Deniz taştı! Tekneler battı
Kar yağışı etkisini gösterdi! Doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı
Kar yağışı etkisini gösterdi! Doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı
Ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı!
Ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı!
Taze et nasıl anlaşılır?
Taze et nasıl anlaşılır?
Bu belirtiler beyin sisini işaret ediyor
Bu belirtiler beyin sisini işaret ediyor
Yaşadığını ispat etmeye çalışırken hayatını kaybetti
Yaşadığını ispat etmeye çalışırken hayatını kaybetti
Heyelan köy yolunu kapattı
Heyelan köy yolunu kapattı
Tarihi hata! Gizli üsleri deşifre oldu
Tarihi hata! Gizli üsleri deşifre oldu
Kaput üstünde metrelerce sürüklendi!
Kaput üstünde metrelerce sürüklendi!
Ölümünün 12. yılında anılıyor
Ölümünün 12. yılında anılıyor
Daha Fazla Video Göster