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İzmir'de feci ölüm! Kablo hırsızı canından oldu

DHA
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Giriş: 22.05.2021 09:11
Güncelleme:22.05.2021 09:16
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 8 katlı bir binadan kablo çalmaya çalışan Uğur S. (34), akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uğur S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şüphelinin, kablo hırsızlığı için geldiği apartmanın 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü ve kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.
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