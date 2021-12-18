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İzmir'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 4 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 18.12.2021 10:05
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Mahallesi Gemi Söküm Tesisleri Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gemi Söküm Tesisleri istikametinde ilerlemekte olan B.Y. idaresindeki 65 NV 513 plakalı Tofaş marka otomobilin seyir halindeyken sol arka lastiği koptu. Yolda savrulan otomobil, karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 35 VA 582 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 65 NV 513 plakalı Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüleri B.Y ve .A.K. ile yolcular Y.K. ve Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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