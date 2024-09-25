İzmir’de feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. Er, “İzmir’in Konak ilçesindeki İnönü Caddesi’ndeki bir otomobil alt geçide düştü. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bilgisi var. Olay yerine 112 acil sağlık hizmetleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bir viyadüğün üzerinden düştüğü izlenimi var. İzmir’deki üst geçitler de yaklaşık 25-30 metre yüksekliğinde en düşüğü 17-15 metreden başlayan viyadükler var. 3 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.” ifadelerini kullandı.

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