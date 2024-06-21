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İzmir'de faciaya davet! Uzmanlar uyarıyor: Ümraniye Çöplüğü gibi patlayabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 09:02
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına rağmen Harmandalı Çöplüğü sorununu çözmüyor. Seçim dönemindeki 'Yeşil Alan' sözü lafta kaldı. Sık sık meydana gelen heyelanlara ve evlerde oluşan çatlaklara rağmen çöp dökümüne devam ediliyor. 1800 kişi mağdur oldu. Uzmanlar ise uyarılarda bulundu: 39 kişinin öldüğü Ümraniye Çöplüğü gibi patlayabilir.
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