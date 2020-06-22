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İzmir'de faciadan dönüldü! Saniyelerle ölümden döndü |Video
İzmir'in Karabağlar ilçesinde binanın üst katından beton parçaları düştü. Bir kişi yalnızca saniyelerle beton parçalarının altından kalmaktan kurtuldu.
Görüntüler İzmir Karabağlar'da kaydedildi.
Dış cephe onarımı yapılan binadan beton parçaları kaldırıma düştü.
Kaldırımda yürüyen bir kişi, saniyelerle beton parçaların altında kalmaktan kurtuldu.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.