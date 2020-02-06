06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.02.2020

İzmir'de faciadan dönüldü! Eşyaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu |Video

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde nakliye firması asansörle eşya taşıdığı sırada kaldırımdan geçen bir kadın, asansörden düşen eşyaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 4. katındaki eşyaların taşınması için bir nakliye firması çağrıldı. Firma, binadaki eşyaları taşımak için seyyar asansör kurdu. Eşyalar seyyar asansörle aşağı taşınırken, rüzgarlı havanın da etkisiyle hurç içindeki eşyalar asansörden kaldırıma düştü. Eşyalar düştüğü esnada bir kadın, kaldırımda yürüyordu. Saniyelerle eşyaların altında kalmaktan kurtulan kadın, yaşadığı panikle bir iş yerine sığındı. Tüm yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının eşya düşmeden önce yukarıya baktığı da görülüyor.

Kadının sığındığı iş yerinde çalışan Ayberk Koçak (20), "4. kata bir nakliye şirketi geliyor. Taşıma esnasında mal düşüyor. Eşya düşmeden 2 saniye önce bir kadın buradan geçiyor. Biraz gecikseydi Allah korusun üstüne düşecekmiş. Eşyanın düşme sebebi belki rüzgardandır belki de tedbirsizliktir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eşyaların altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Eşyaların altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar! 2 şerit trafiğe kapatıldı
110 kilometre hızla esen rüzgar minareleri salladı
110 kilometre hızla esen rüzgar minareleri salladı
Gece kartallarından uyuşturucu satıcılarına darbe
Gece kartallarından uyuşturucu satıcılarına darbe
Şiddetli fırtına dev çatıyı böyle uçurdu! Son anda kurtuldular
Şiddetli fırtına dev çatıyı böyle uçurdu! Son anda kurtuldular
Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçak pistten çıktı
Hastane faresi kamerada
Hastane faresi kamerada
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Emekleyerek öyle bir şey yaptı ki...
Emekleyerek öyle bir şey yaptı ki...
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı
Erdoğan tavsiye etmişti! İşte dut pekmezinin faydaları...
Erdoğan tavsiye etmişti! İşte dut pekmezinin faydaları...
Daha Fazla Video Göster