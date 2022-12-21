İzmir’de evlilik hayali kuran gencin hayatı karardı! “Sadece bakıyor tepki veremiyor”

İzmir'de düğününe 1 ay kala para biriktirmek için motokuryelik yapan Onur Örnek, başka motokuryenin çarptığı kaza sonucu yatağa bağlı kaldı. 24 yaşındaki Örnek'in annesi Nursel Aloğlu, "Oğlumun bilinci kapalı ve sağ tarafı tutmuyor. Düğün için para biriktirmek amacıyla bu işte çalışıyordu. Diğer sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adalet istiyorum" dedi.