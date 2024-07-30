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İzmir'de ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı! Tehditler savurdu o anlar kamerada

İzmir'de ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı! Tehditler savurdu o anlar kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 30.07.2024 20:19
İzmir'de ev sahibi terör estirdi. Ev sahibinin kiracıya yaşattığı dehşette, daire kapasına dayandığı anlar anbean kameraya yansırken saldırgan ev sahibi ayakkabılığı kırdığı yetmiyormuş gibi bir de kapıya zarar verdi. Tehditlerin savrulduğu anlardan kendini eve kilitleyerek kurtulan kiracı ise çareyi ev sahibinin kapısından gitmesini beklemekte buldu.
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