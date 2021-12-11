11 Aralık 2021, Cumartesi
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İzmir'de esnafı çileden çıkaran olay! Yağış sonrası esnafın ekmek teknesi sular altında kaldı
İzmir'de kuvvetini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kent genelinde dün öğle saatlerinde başlayan yağış, Konak ve Karabağlar ilçelerinde olumsuzluklara neden oldu. Yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yerlerine giren suları vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçların trafikte zorlukla ilerlediği görüldü. Kemeraltı Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yapan Aytaç Karaca, gazetecilere, "Her yıl çarşı bu sorunu çekiyor. Sorun var. Bir çok yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Bu su baskınları işimizi de etkiliyor. Her yağmurda çarşıda hayat felç oluyor." dedi.