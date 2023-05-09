İzmir’de eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Vatandaş saldırganı önce dövdü sonra polise teslim etti

Dehşete düşüren olay dün İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadına tekme tokat saldırdı. Genç kadın, aldığı darbelerin ardından yere yığıldı. Korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.