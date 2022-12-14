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İzmir’de emniyet kemerli cinayet davasında yeni gelişme! Tanıklar dinlendi

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Giriş: 14.12.2022 13:56
İzmir'de Buket Çelik’in, ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddiasıyla 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tanıklar dinlendi. Tanıklar, sanık Çelik’in söyleminin aksine, Hakkı Öz ile sevgili olduğunu belirtti. Tutuklu sanık Çelik ise darp ve tırnak içindeki DNA'ların yer aldığı raporların dosyaya eklenmesini istedi. Duruşma savcısı ise, esas hakkındaki mütalaanın hazırlamak için süre talep etti.
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