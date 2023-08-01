01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de duraklarda ve trafikte grev yoğunluğu

İzmir’de duraklarda ve trafikte grev yoğunluğu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 11:21
İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarının başlatmış olduğu grevin ikinci gününde, otobüs duraklarında insan yoğunluğu yaşanırken, kentin ana arterlerinde ise trafik durma noktasına geldi.
İzmir’de duraklarda ve trafikte grev yoğunluğu
İzmir’de duraklarda ve trafikte grev yoğunluğu
Tekel saldırısına 8 gözaltı
Tekel saldırısına 8 gözaltı
Karadeniz’de sıcak saatler!
Karadeniz'de sıcak saatler!
Mert Müldür İstanbul’da!
Mert Müldür İstanbul'da!
Bursa’da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Bursa'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor!
Kahramanmaraş devletin gücüyle ayağa kalkıyor!
Kuşların evi: Kızılırmak deltası!
Kuşların evi: Kızılırmak deltası!
Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu!
Önce müşteri gibi davrandı sonra turistleri soydu!
İstanbul’un dereleri alarm veriyor
İstanbul'un dereleri alarm veriyor
Kuraklık tehlikesi! Gölde su seviyesi 4 metrenin altında
Kuraklık tehlikesi! Gölde su seviyesi 4 metrenin altında
Yorgun mermi terörü can yakıyor
Yorgun mermi terörü can yakıyor
Antalya’da iki noktada orman yangını
Antalya'da iki noktada orman yangını
Daha Fazla Video Göster